इंटेल के पूर्व अधिकारी ने लॉन्च किया आउटडोर विज्ञापन प्लेटफॉर्म पिकएडस्पेस

पिकएडस्पेस अपने ग्राहकों को लचीले और किफायती विज्ञापन अभियान चलाने के लिए प्रति सेकेंड भुगतान और लाइव रिपोर्टिंग की सुविधा देता है।

अभी केरलम में इसके 250 से ज्यादा स्मार्ट स्क्रीन काम कर रहे हैं और कंपनी का लंबा लक्ष्य इन्हें पूरे भारत में 1,000 तक पहुंचाना है।

इतना ही नहीं, पिकएडस्पेस अपनी नई एकेडमी के जरिए विपणक और छात्रों को प्रोग्रामेटिक डिजिटल आउट-ऑफ-होम (DOOH) विज्ञापन की दुनिया से परिचित कराएगी और उन्हें इसकी हर बारीकी सिखाएगी।