सुनील भारती मित्तल ने टेलीकॉम सेक्टर में AI के इस्तेमाल पर दिया जोर

मित्तल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि भारती कंपनी ने साइकिल के पुर्जे बनाने से शुरुआत की थी और आज वह भारत के मोबाइल नेटवर्क सेक्टर में सबसे आगे है।

यह कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी को हमेशा समय पर अपनाया।

उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों का भरोसा किसी भी कंपनी के लिए बेहद जरूरी होता है। मित्तल ने भारत के भविष्य को लेकर भी अपनी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश की युवा और महत्वाकांक्षी आबादी को जाता है।