सुनील भारती मित्तल ने टेलीकॉम सेक्टर में AI के इस्तेमाल पर दिया जोर
भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने हाल ही में जानकारी दी कि ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल कंपनियों को नए क्षेत्रों में कदम रखने में कैसे सक्षम बना रहे हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में।
गोल्डमैन सैक्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना ही हमेशा आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है।
कंपनी के सफर को किया याद
मित्तल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि भारती कंपनी ने साइकिल के पुर्जे बनाने से शुरुआत की थी और आज वह भारत के मोबाइल नेटवर्क सेक्टर में सबसे आगे है।
यह कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी को हमेशा समय पर अपनाया।
उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों का भरोसा किसी भी कंपनी के लिए बेहद जरूरी होता है। मित्तल ने भारत के भविष्य को लेकर भी अपनी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश की युवा और महत्वाकांक्षी आबादी को जाता है।