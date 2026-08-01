सुंदरम होम फाइनेंस ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज दरें

ट्रस्ट भी इस ब्याज बढ़ोतरी का फायदा उठा सकेंगे। उन्हें 3, 4 और 5 साल की FD पर 7.50 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।

कंपनी के प्रबंध निदेशक डी लक्ष्मी नारायणन ने बताया, "हमने हमेशा अपने जमाकर्ताओं के भरोसे और विश्वास को प्राथमिकता दी है।"

सुंदरम होम फाइनेंस के 15,000 से ज्यादा ग्राहक हैं और उसका कहना है कि जमा राशि कंपनी की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाती है। 75 प्रतिशत से अधिक रिन्यूअल रेट इस बात का सबूत है कि ग्राहक उन पर पूरा भरोसा करते हैं।