सुंदर पिचई ने टिम कुक को शुभकामना दी है

सुंदर पिचई ने टिम कुक को शानदार कार्यकाल के लिए दी शुभकामना, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से टिम कुक के इस्तीफे की घोषणा के बाद गूगल के CEO सुंदर पिचई ने उन्हें एक 'असाधारण कार्यकाल' के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आईफोन निर्माता के भावी CEO जॉन टेर्नस का भी स्वागत किया। बता दें कि पिछले दिनों ही कंपनी ने 15 साल बाद कुक के अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। कुक आगामी 1 सितंबर को टर्नस को कंपनी की कमान सौंप देंगे।