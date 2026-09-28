अब दुनियाभर में पहुंचेगी सन फार्मा की कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा

इस समझौते के साथ सन फार्मा ने अमेरिका और चीन के बाहर लगभग 3.7 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) के PCSK9-इन्हिबिटर बाजार में कदम रखा है।

लेरोडालसिबेप की खासियत यह है कि इसे महीने में केवल एक बार इंजेक्शन के तौर पर लिया जा सकता है। यह उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है, जो केवल स्टैटिन जैसी दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते।

यह साझेदारी दुनियाभर में दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर समाधान लाने की सन फार्मा की कोशिश को दिखाती है। यह कदम मौजूदा नई गाइडलाइंस के हिसाब से भी है, जिनमें LDL-कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा प्रभावी तरीके से कम करने वाले विकल्पों को अपनाने की सलाह दी गई है।