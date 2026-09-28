अब दुनियाभर में पहुंचेगी सन फार्मा की कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा
सन फार्मा ने लिब थेरप्यूटिक्स के साथ एक बड़ा वैश्विक लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसमें अमेरिका और चीन शामिल नहीं हैं। इस समझौते के तहत लेरोडालसिबेप नाम की नई दवा दुनियाभर के बाजारों में पेश की जाएगी।
यह दवा उन लोगों के लिए है, जिन्हें अपने लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद चाहिए। यूरोपीय संघ में इसे लायरोकॉल और अमेरिका में लेरोकॉल के नाम से जाना जाता है।
यह दवा खासकर उन वयस्कों के लिए तैयार की गई है, जो डाइट और व्यायाम के साथ-साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त उपाय ढूंढ रहे हैं।
दिल की बीमारी वाले मरीजों को मिलेगा फायदा
इस समझौते के साथ सन फार्मा ने अमेरिका और चीन के बाहर लगभग 3.7 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) के PCSK9-इन्हिबिटर बाजार में कदम रखा है।
लेरोडालसिबेप की खासियत यह है कि इसे महीने में केवल एक बार इंजेक्शन के तौर पर लिया जा सकता है। यह उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है, जो केवल स्टैटिन जैसी दवाइयों पर निर्भर नहीं रह सकते।
यह साझेदारी दुनियाभर में दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर समाधान लाने की सन फार्मा की कोशिश को दिखाती है। यह कदम मौजूदा नई गाइडलाइंस के हिसाब से भी है, जिनमें LDL-कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा प्रभावी तरीके से कम करने वाले विकल्पों को अपनाने की सलाह दी गई है।