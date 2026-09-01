सन फार्मा ने अमेरिकी बाजार में MFN प्राइसिंग सौदा किया
सन फार्मा ने अमेरिकी सरकार की मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) प्राइसिंग सौदे में शामिल होने का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत अमेरिका में मिलने वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बाकी विकसित देशों में सबसे कम दामों पर बिकने वाली दवाओं के बराबर हो जाएंगी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया था कि इसका मकसद दवाओं को किफायती बनाना है। अभी तक 26 दवा कंपनियां इस सौदे से जुड़ चुकी हैं, जो अमेरिका के ब्रांडेड दवाओं के बाजार का लगभग 89 फीसदी हिस्सा कवर करती हैं।
SAPIR को करेगी एंटीबायोटिक्स की सप्लाई
इस समझौते के मुताबिक, सन फार्मा स्ट्रेटेजिक एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स रिजर्व (SAPIR) को क्लिनोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लीन जैसी अहम एंटीबायोटिक्स बड़ी मात्रा में मुहैया कराएगा।
अमेरिकी बाजार में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए कंपनी की सराहना की गई है। इसके अलावा, कंपनी के नए और अभिनव उत्पादों पर कुछ सीमा शुल्कों में भी रियायत दी जाएगी।
अमेरिका, सन फार्मा के लिए अभिनव दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, जो कंपनी की कुल वैश्विक कमाई का 27 फीसदी हिस्सा रखता है। अब कंपनी त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी खास दवाओं के क्षेत्र में अपने विस्तार पर जोर दे रही है।