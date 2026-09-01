सन फार्मा ने अमेरिकी बाजार में MFN प्राइसिंग सौदा किया

इस समझौते के मुताबिक, सन फार्मा स्ट्रेटेजिक एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स रिजर्व (SAPIR) को क्लिनोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लीन जैसी अहम एंटीबायोटिक्स बड़ी मात्रा में मुहैया कराएगा।

अमेरिकी बाजार में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए कंपनी की सराहना की गई है। इसके अलावा, कंपनी के नए और अभिनव उत्पादों पर कुछ सीमा शुल्कों में भी रियायत दी जाएगी।

अमेरिका, सन फार्मा के लिए अभिनव दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है, जो कंपनी की कुल वैश्विक कमाई का 27 फीसदी हिस्सा रखता है। अब कंपनी त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी खास दवाओं के क्षेत्र में अपने विस्तार पर जोर दे रही है।