त्योहारी मांग और आपूर्ति में कमी से बढ़ी चीनी की कीमतें

इस बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है। इसके अलावा, व्यापारियों पर चीनी का स्टॉक रखने की सीमा भी तय कर दी गई है और बड़े खरीदारों को घरेलू खुले बाजार से चीनी खरीदने से रोक दिया गया है।

इन सब उपायों के बावजूद बाजार में चीनी की कमी अभी भी बनी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की कटाई में हो रही देरी भी हालात को और मुश्किल बना रही है।

लागत बढ़ने की वजह से किसान अब गन्ने के लिए अच्छे दाम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर, इस त्योहारी सीजन में आपको मिठाइयां महंगी लगें तो अब आप इसकी वजह अच्छे से समझ गए होंगे।