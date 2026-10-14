तेजस सुदर्शन ने चेन्नई मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी के सामने 90 सेकेंड रखे अपने AI आइडिया
विंसेन लैब्स के संस्थापक तेजस पार्थसारथी सुदर्शन को हाल ही में चेन्नई मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से जुड़े 2 आइडिया पेश करने का मौका मिला। इस सफर के लिए चुने गए 17 संस्थापकों में से वे एक थे।
हालांकि, वे इस मौके को लगभग गंवाने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग का समय बढ़ा दिया, ताकि सुदर्शन 90 सेकेंड के अंदर अपनी बात रख सकें।
AI हेल्पडेस्क बनाने का दिया सुझाव
सुदर्शन के मुख्य आइडिया शिक्षा और सरकारी सेवाओं को AI की मदद से और बेहतर बनाने के बारे में थे। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि वह यूनिवर्सिटी और छात्रों के साथ मिलकर AI के असल दुनिया के प्रोजेक्ट पर काम करे, जिससे उनका हुनर बढ़ सके। उन्होंने एक सिंगल-विंडो AI हेल्पडेस्क का सुझाव भी दिया, ताकि लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंचना आसान हो जाए। इस कार्यक्रम में मौजूद खास लोग उनकी बातों में काफी दिलचस्पी दिखाते नजर आए। इससे यह भी पता चला कि शिक्षा और जनसेवा दोनों को बेहतर बनाने के लिए यह तकनीक कितना जरूरी है।