NCLT से मिली राहत को लेकर चल रहे विरोध पर सुभाष चंद्रा ने रखा अपना पक्ष

जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने अपने निजी दिवालियापन के मामले पर अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया पर #पैसावापसकरो हैशटैग के साथ इस मामले पर खूब चर्चा हो रही थी।

इस पर उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने खुद सीधे तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि दूसरी कंपनियों द्वारा लिए गए कर्जों के लिए वह गारंटर बने थे।

HDFC बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे कुछ कर्जदाताओं के विरोध के बावजूद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान की उनकी योजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, कुल दावों की रकम करीब 22,006.57 करोड़ रुपये है।