सुभाष चंद्रा ने NCLT के संपत्ति बेचने पर लगाई रोक के आदेश को दी चुनौती

जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत दिवालियापन के मामले में संपत्ति ट्रांसफर करने से रोकने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश को चुनौती दी है।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने बकाया रकम का भुगतान न करने पर उन्हें अदालत में घसीटा।

इसके जवाब में चंद्रा ने 6.25 करोड़ रुपये चुकाने की पेशकश की थी, साथ ही लागत के लिए 25 लाख रुपये भी देने को कहा था।

हालांकि, यह रकम उस 22,006.57 करोड़ रुपये के दावे का एक छोटा-सा हिस्सा भर थी, जिसकी मांग की गई थी।