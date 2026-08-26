AI आने के बाद से ज्यादातर अधिकारियों को नहीं दिखा कोई खास असर

कुछ कंपनियां नौकरियों में कटौती के लिए AI को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन यह कदम उनके लिए उलटा पड़ सकता है।

प्रोफेसर मार्क मा बताते हैं कि ऐसी छंटनियों से टीम का मनोबल गिरता है और काम को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए मनोबल बहुत जरूरी होता है।

उनकी रिसर्च में पाया गया कि जब कर्मचारियों को AI को लेकर घबराहट महसूस होती है तो कुल मिलाकर उत्पादकता कम हो जाती है और काम में तेजी लाने के जो भी फायदे हो सकते थे, वे खत्म हो जाते हैं।

उनका कहना है कि बड़े अधिकारियों को नई तकनीक पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी टीमों का साथ देने पर ध्यान देना चाहिए।