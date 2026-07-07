शेयर बाजार: सेंसेक्स करीब 90 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,469 के पार

टाइटन के शेयरों में 3.13 फीसदी उछाल

टाइटन के शेयरों में 3.13 फीसदी का जोरदार उछाल आया, जिससे यह टॉप गेनर बना। इंफोसिस जैसी अन्य IT कंपनियों ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की। कंपनी से जुड़ी खबरों के बाद ट्रेंट के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूट गए। फार्मा और PSU बैंक जैसे सेक्टरों में थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन केमिकल और मीडिया सेक्टर पीछे रह गए। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी हल्के लाल निशान में बंद हुए। इससे अंदाजा लगता है कि हाल की तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं।