शेयर बाजार: सेंसेक्स करीब 90 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,469 के पार

शेयर बाजार: सेंसेक्स करीब 90 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,469 के पार
बिज़नेस
भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार (7 जुलाई) को लगातार अपनी बढ़त बनाए रखी। सेंसेक्स 89.69 अंक चढ़कर 78,374.76 के स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने भी 24,469.25 का आंकड़ा पार कर लिया।
इस तेजी की मुख्य वजह IT शेयरों में जोरदार बढ़त, कच्चे तेल की घटती कीमतें और विदेशी निवेशकों की दोबारा बढ़ती दिलचस्पी रही।
टाइटन के शेयरों में 3.13 फीसदी उछाल
टाइटन के शेयरों में 3.13 फीसदी का जोरदार उछाल आया, जिससे यह टॉप गेनर बना। इंफोसिस जैसी अन्य IT कंपनियों ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की। कंपनी से जुड़ी खबरों के बाद ट्रेंट के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूट गए। फार्मा और PSU बैंक जैसे सेक्टरों में थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन केमिकल और मीडिया सेक्टर पीछे रह गए। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी हल्के लाल निशान में बंद हुए। इससे अंदाजा लगता है कि हाल की तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं।