AI की लहर में शेयर बाजार में तेजी, स्थिर रहा बिटकॉइन
बुधवार (5 अगस्त) को बिटकॉइन 64,000 डालर (करीब 60 लाख रुपये) से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहीं दुनियाभर के शेयर बाजार नए रिकार्ड बना रहे थे।
MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स 0.4 फीसदी ऊपर चढ़ा। इसमें एशिया-प्रशांत और आस्ट्रेलियाई शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा, जिससे वे नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए।
इस सप्ताह की शुरुआत में S&P 500 और डाउ जोंस ने भी रिकार्ड स्तर छू लिए थे। ऐसा खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टॉक्स को लेकर फिर से बढ़े उत्साह की वजह से हुआ।
ईथर में आई 2 फीसदी की गिरावट
जहां एक तरफ शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली, वहीं क्रिप्टो बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इस सप्ताह ईथर 2 फीसदी फिसलकर 1,864 डालर (करीब 1.7 लाख रुपये) पर आ गया, जो बड़े टोकन में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके अलावा, बिटकॉइन भी अक्टूबर, 2025 के अपने रिकार्ड 1.26 लाख डालर (करीब 1.19 करोड़ रुपये) के उच्च स्तर से काफी नीचे है।
दूसरी ओर, BNB में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई, जबकि पूरे सप्ताह यह 5 फीसदी ऊपर रहा।
इसी दौरान, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संभावित समझौते की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन क्रिप्टो बाजार ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी।