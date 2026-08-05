AI की लहर में शेयर बाजार में तेजी, स्थिर रहा बिटकॉइन

जहां एक तरफ शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली, वहीं क्रिप्टो बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इस सप्ताह ईथर 2 फीसदी फिसलकर 1,864 डालर (करीब 1.7 लाख रुपये) पर आ गया, जो बड़े टोकन में सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके अलावा, बिटकॉइन भी अक्टूबर, 2025 के अपने रिकार्ड 1.26 लाख डालर (करीब 1.19 करोड़ रुपये) के उच्च स्तर से काफी नीचे है।

दूसरी ओर, BNB में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई, जबकि पूरे सप्ताह यह 5 फीसदी ऊपर रहा।

इसी दौरान, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संभावित समझौते की खबर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन क्रिप्टो बाजार ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी।