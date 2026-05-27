बकरीद के मौके पर कल शेयर बाजार बंद, BSE और NSE पर नहीं होगा कारोबार

शेयर बाजार की छुट्टियों की सूची के मुताबिक गुरुवार को शेयर खरीद-बिक्री, वायदा कारोबार और मुद्रा से जुड़े कारोबार समेत कई जरूरी हिस्सों में काम नहीं होगा। बाजार से जुड़ी लगभग सभी सामान्य गतिविधियां एक दिन के लिए रुक जाएंगी। निवेशक इस दौरान कोई नया सौदा नहीं कर पाएंगे। छुट्टी खत्म होने के बाद अगले कारोबारी दिन बाजार फिर अपने तय समय पर पहले की तरह खुल जाएगा और सामान्य तरीके से काम शुरू होगा।

कमोडिटी बाजार

शाम को खुलेगा कमोडिटी बाजार

बकरीद के दिन कमोडिटी बाजार का समय थोड़ा अलग रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के मुताबिक सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक कारोबार बंद रहेगा। इस दौरान किसी तरह की खरीद-बिक्री नहीं होगी। हालांकि, शाम 05:00 बजे के बाद कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे में शेयर बाजार पूरे दिन बंद रहेगा, जबकि सोना-चांदी और दूसरी जिंसों में कारोबार शाम के समय किया जा सकेगा। आज (27 मई) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सुस्ती देखने को मिल रही।