शेयर बाजार: किन वजहों से आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज निफ्टी 50 अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार में जबरदस्त सकारात्मक माहौल देखने को मिला। आज (27 नवंबर) इंट्राडे ट्रेड में निफ्टी 50 ने 26,306 के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ, जबकि सेंसेक्स भी 86,026 के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी ने भी 59,804 का नया रिकॉर्ड बनाया है। शुरुआती घंटे में बड़ी बढ़त के बाद हल्की गिरावट दिखी, लेकिन कुल मिलाकर बाजार मजबूत रुझान दिखा रहा था।
वैश्विक संकेत
वैश्विक संकेतों से बाजार को समर्थन मिला
निफ्टी 50 की बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेत रहे। अमेरिका और भारत दोनों में जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की संभावित रेट कट से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी दिखाई। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और कच्चे तेल की कम कीमतों ने भी भारतीय बाजार को मजबूती दी।
विदेशी निवेशक
विदेशी निवेशकों की वापसी ने रफ्तार बढ़ाई
विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में फिर से खरीदारी शुरू की है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स को मजबूत समर्थन मिला है। कम वैल्यूएशन, बेहतर कमाई के अनुमान और स्थिर आर्थिक माहौल ने विदेशी फंड्स को वापस आकर्षित किया। पिछले 2 सत्रों में विदेशी निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी ने बाजार में नई जान ला दी। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत को एक सुरक्षित और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, जिसका सीधा असर बाजार पर पड़ा।
अन्य
भू-राजनीतिक और तकनीकी कारणों से भी बढ़ी तेजी
रूस-यूक्रेन शांति बातचीत की बढ़ती उम्मीदों ने भी दुनियाभर के बाजारों में सकारात्मक माहौल बनाया है। अगर यह युद्ध खत्म होता है, तो तेल की कीमतें और महंगाई दोनों कम हो सकती हैं, जिससे कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा। निफ्टी के तकनीकी स्तर भी पूरी तरह मजबूत बने रहे, जहां 26,050 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिखा और ऊपर की ओर 26,300 के करीब तेजी बनी रही। इन कारणों ने मिलकर आज शेयर बाजार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया है।