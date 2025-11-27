बैंक निफ्टी ने भी 59,804 का नया रिकॉर्ड बनाया है

शेयर बाजार: किन वजहों से आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:38 pm Nov 27, 202501:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज निफ्टी 50 अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार में जबरदस्त सकारात्मक माहौल देखने को मिला। आज (27 नवंबर) इंट्राडे ट्रेड में निफ्टी 50 ने 26,306 के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ, जबकि सेंसेक्स भी 86,026 के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी ने भी 59,804 का नया रिकॉर्ड बनाया है। शुरुआती घंटे में बड़ी बढ़त के बाद हल्की गिरावट दिखी, लेकिन कुल मिलाकर बाजार मजबूत रुझान दिखा रहा था।