नीलामी में बेचा जाएगा ऐपल कंपनी की शुरुआत का आधिकारिक दस्तावेज 

टेक दिग्गज ऐपल कंपनी की शुरुआत का आधिकारिक दस्तावेज अब नीलामी में बेचा जाएगा। यह वही 3 पन्नों का समझौता है, जिसे 1976 में स्टीव जॉब्स , स्टीव वोज्नियाक और रॉन वेन ने साइन किया था। इस दस्तावेज की नीलामी 2026 की शुरुआत में ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी कीमत 15 से 35 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो इसे बेहद कीमती बना देती है।

महत्व दस्तावेज का ऐतिहासिक महत्व यह समझौता ऐपल कंप्यूटर कंपनी बनने का पहला लिखित सबूत है, जिसमें तीनों फाउंडर्स के नाम और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी दर्ज है। हालांकि, यह समझौता लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि ऐपल जल्द ही एक नए रूप में बदल गई और तेजी से विस्तार करती गई। इसके बावजूद, यह कागज तकनीकी इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और दुर्लभ हिस्सा माना जाता है, जिसे दुनियाभर के कलेक्टर बेहद ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते हैं।

नुकसान रॉन वेन का फैसला और नुकसान रॉन वेन ने कंपनी शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही अपना 10 प्रतिशत हिस्सा जॉब्स और वोज्नियाक को वापस बेच दिया था। अगर वेन आज वही हिस्सेदारी रखते, तो उसकी कीमत 60 अरब डॉलर (लगभग 5,300 अरब रुपये) से भी ज्यादा होती। बाद में उन्होंने समझौता का असली कॉपी सिर्फ 500 डॉलर (लगभग 44,000 रुपये) में बेच दी थी, जिसका उन्हें बाद में अफसोस हुआ। फिर भी, उन्होंने ऐपल कंपनी से जल्द बाहर होने का अपना फैसला सही माना।