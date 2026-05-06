शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 940 अंक ऊपर चढ़ा

शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 940 अंक ऊपर चढ़ा
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (6 मई) को भारी उछाल देखने को मिला, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में 1 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,000 से अधिक अंक उछलकर 78,022.78 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अंत में मामूली गिरावट के साथ 940 अंक चढ़कर 77,958 पर बंद हुआ। निफ्टी ने सत्र के दौरान 24,356.50 का उच्चतम स्तर छुआ और लगभग 300 अंकों की बढ़त के साथ 24,330 पर बंद हुआ।
पूंजीकरण
कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ इजाफा
व्यापक खरीदारी के रुझान ने मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट को भी ऊपर उठाया। BSE 150 मिडकैप इंडेक्स में 1.67 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि 250 स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.77 फीसदी का उछाल देखने को मिला। इसके साथ ही BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 467 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 473 लाख करोड़ रुपये हो जाने से निवेशकों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
कारण
इस कारण बदला बाजार का रुझान
खबरों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान शांति समझौते के करीब पहुंच सकते हैं, जिसके चलते तेल की कीमतों में गिरावट आई है। एक्सियोस ने बताया कि अमेरिका, ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर सहमति के करीब पहुंच रहा है, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है। इस बीच, मध्य पूर्व संघर्ष के अंत और होर्मुज जलडमरूमध्य के संभावित रूप से फिर से खुलने की खबरों के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 6 फीसदी की गिरावट आई है।