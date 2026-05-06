शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली है

शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 940 अंक ऊपर चढ़ा

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (6 मई) को भारी उछाल देखने को मिला, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में 1 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,000 से अधिक अंक उछलकर 78,022.78 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अंत में मामूली गिरावट के साथ 940 अंक चढ़कर 77,958 पर बंद हुआ। निफ्टी ने सत्र के दौरान 24,356.50 का उच्चतम स्तर छुआ और लगभग 300 अंकों की बढ़त के साथ 24,330 पर बंद हुआ।