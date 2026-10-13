शेयर बाजार: सेंसेक्स में सुबह-सुबह 400 अंकों की उछाल, क्या है तेजी की वजह?

बाजार में तेजी की दूसरी वजह रुपये की कीमत में सुधार है।

मंगलवार सुबह भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 62 पैसे मजबूत होकर 95.16 पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को भी रुपये में सुधार हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये पर दबाव कम करने के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं।

इसके अलावा, बाजार में डॉलर की मांग घटाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिससे रुपये को सहारा मिला।