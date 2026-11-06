शेयर बाजार: 2 दिन में 2,800 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निवेशकों को 4 लाख करोड़ का मुनाफा

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद वैश्विक बाजार में भारी गिरावट दिखी है।

हालांकि, निवेशकों को अमेरिकी नीतियों में अचानक बदलाव की आशंका कम हुई है और ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद भी बढ़ी है। दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को राहत मिली है।

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से आयात खर्च घट सकता है और रुपये पर दबाव कम हो सकता है।