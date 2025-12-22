शेयर बाजार: सेंसेक्स 2 दिनों में 1,000 अंक चढ़ा, क्या है तेजी की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (22 दिसंबर) भी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की तेजी दर्ज हुई। सुबह लगभग 10 बजे सेंसेक्स 492 अंकों की बढ़त के साथ 85,421 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 165 अंक चढ़कर 26,132 पर पहुंच गया। बीते 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 1,000 अंक मजबूत हुआ है, जिससे बाजार का माहौल सकारात्मक बना हुआ है।

संपत्ति निवेशकों की संपत्ति में बड़ा इजाफा शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन 2 सत्रों में लगभग 9 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। बाजार में ज्यादातर सेक्टर मजबूत रही, जहां बड़ी कंपनियों के साथ-साथ मिड और स्मॉल-कैप शेयरों में भी करीब 1 प्रतिशत तक की बढ़त देखी गई। इस उछाल से निवेशकों की कुल संपत्ति में अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है।

विदेशी निवेश विदेशी निवेश और वैश्विक संकेतों का असर शेयर बाजार की इस तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की दोबारा खरीदारी एक बड़ा कारण रही है। लंबे समय बाद विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार में भरोसा बढ़ा है और निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। इसके साथ ही, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी घरेलू बाजार को सहारा दिया। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में मजबूती का असर भारतीय शेयरों पर साफ दिखाई दिया और खरीदारी बढ़ी।

रुपये रुपये की मजबूती से बाजार को समर्थन डॉलर के मुकाबले रुपये में आई मजबूती ने भी शेयर बाजार को सपोर्ट दिया है। मजबूत रुपया आयात से जुड़ी चिंताओं को कम करता है और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को ज्यादा आकर्षक बनाता है। विदेशी फंड फ्लो और घरेलू बाजार की मजबूती से रुपये में तेजी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार में सकारात्मक माहौल बना, जिससे इक्विटी बाजार में खरीदारी का रुझान और मजबूत हुआ।

