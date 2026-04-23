शेयर बाजार में सेंसेक्स 852 अंक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

शेयर बाजार में आज (23 मार्च) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 852 अंक की गिरावट के साथ 77,664.00 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 205 अंक फिसलकर 24,173.05 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 121 अंक की गिरावट के साथ 16,936.05 अंक पर बंद हुआ है।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज डॉ रेड्डीज लैब्स, ओरेकल फाइनेंसियल सर्विसेज और पिरामल फार्मा ने क्रमशः 9.37 फीसदी, 8.18 फीसदी और 6.54 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सिप्ला और टोरेंट पावर के शेयरों में भी क्रमशः 5.63 फीसदी और 4.80 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यूनियन बैंक, हैवेल्स इंडिया, फोर्स मोटर्स, APL अपोलो और अशोक लेलैंड क्रमशः 7.39 फीसदी, 6.55 फीसदी, 4.69 फीसदी, 4.67 फीसदी और 4.66 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह बैंकिंग, ऑटो और बड़े शेयरों में बिकवाली से गिरावट शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंकिंग और दूसरे बड़े शेयरों में बिकवाली रही। बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में भारी दबाव दिखा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आए। ऑटो सेक्टर में भी कमजोरी देखने को मिली। हाल के दिनों में बाजार में आई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इसी वजह से बड़े शेयरों में गिरावट बढ़ी और पूरे बाजार पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया।

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अन्य वजह तेल कीमत, वैश्विक तनाव और विदेशी बिकवाली का असर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के ऊपर पहुंचने और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। विदेशी निवेशकों ने भी बड़े पैमाने पर शेयर बेचे, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसके साथ ही तकनीकी स्तर पर बाजार ऊंचे स्तर पर था, जहां से गिरावट आना शुरू हुई। इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार को नीचे खींचा और गिरावट तेज हो गई।

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