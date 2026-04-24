शेयर बाजार में 3 दिन में 2,300 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 3 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2,300 अंकों से अधिक की गिरावट आई है। आज शेयर 800 अंक से ज्यादा गिरकर 76,829 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 1 प्रतिशत टूटकर 23,937 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और बाजार में डर का माहौल बना हुआ है, जिससे कारोबार पर असर साफ दिखाई दे रहा है।

#1 वैश्विक तनाव और तेल कीमतों का असर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने शेयर बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। शांति समझौते को लेकर साफ स्थिति नहीं है, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं। इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में इस हफ्ते करीब 18 प्रतिशत की तेजी आई है। तेल महंगा होने से कंपनियों के खर्च बढ़ने की आशंका है, जिसका असर बाजार पर पड़ा है और निवेशकों ने बिकवाली बढ़ा दी है।

#2 रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेश की निकासी भारतीय रुपये में लगातार गिरावट भी बाजार के लिए चिंता का कारण बनी है। रुपया डॉलर के मुकाबले 94 के नीचे चला गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने भी शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपये की बिकवाली हुई है, जिससे बाजार में दबाव और बढ़ गया है और बड़े शेयरों पर खास असर देखा गया है।

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