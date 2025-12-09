शेयर बाजार: सेंसेक्स 2 दिनों में 1,300 अंक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (9 दिसंबर) भी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में 1,300 अंक से ज्यादा गिर गया है, जबकि निफ्टी 50 में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। आज सुबह सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 84,382.96 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 1 प्रतिशत गिरकर 25,728 के स्तर पर आ गया। मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है।

#1 भारत-अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता बनी चिंता शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता है। अभी तक इस बातचीत का कोई साफ नतीजा सामने नहीं आया है। इसी वजह से निवेशक साफ दिशा नहीं देख पा रहे हैं। इसके साथ ही, कुछ वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। इन सब बातों से बाजार में डर का माहौल बना हुआ है और लोग नए निवेश से बचते नजर आ रहे हैं।

#2 रुपये की कमजोरी और नए सहारे की कमी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी भी बाजार पर दबाव बना रही है। कमजोर रुपये से आयात महंगा होता है और कंपनियों की लागत बढ़ती है। इसका सीधा असर शेयरों पर पड़ता है। इसके अलावा, बाजार को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया बड़ा सहारा यानी ट्रिगर नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से निवेशक सतर्क हो गए हैं और मिड व स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है।

