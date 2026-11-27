शेयर बाजार में 700 अंक टूटा सेंसेक्स

शेयर बाजार में 700 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:58 pm Nov 27, 202601:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (27 नवंबर) गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोपहर 1:45 बजे सेंसेक्स 726 अंकों की गिरावट के साथ 83,605 अंकों पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 197 अंक टूटकर 25,686 पर बना हुआ था। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिली है। इससे पहले पिछले 2 कारोबारी सत्रों में बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन शुक्रवार को निवेशक जमकर बिकवाली करते नजर आ रहे हैं।