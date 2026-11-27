शेयर बाजार में 700 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (27 नवंबर) गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोपहर 1:45 बजे सेंसेक्स 726 अंकों की गिरावट के साथ 83,605 अंकों पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 197 अंक टूटकर 25,686 पर बना हुआ था। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिली है। इससे पहले पिछले 2 कारोबारी सत्रों में बाजार में बढ़त दर्ज की गई थी, लेकिन शुक्रवार को निवेशक जमकर बिकवाली करते नजर आ रहे हैं।
#1
रुपये में कमजोरी से निवेशकों की चिंता बढ़ी
भारतीय रुपये में गिरावट शेयर बाजार पर दबाव की एक बड़ी वजह बनी। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.65 के स्तर तक कमजोर हो गया।
इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश से मिलने वाला वास्तविक रिटर्न घट सकता है। ऐसे में विदेशी निवेशक नई खरीदारी से बच सकते हैं।
अमेरिकी बाजार में छुट्टी के कारण लंबा सप्ताहांत भी निवेशकों को अपनी कारोबारी स्थिति संभालने और जोखिम घटाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
#2
महंगाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर
अमेरिका में महंगाई से जुड़ी चिंताओं ने भी बाजार का माहौल कमजोर किया है।
कच्चे तेल की कीमत करीब 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तेल महंगा होने से भारत का आयात खर्च बढ़ सकता है और कंपनियों की उत्पादन लागत पर भी असर पड़ सकता है।
इससे कंपनियों के मुनाफे में कमी आने की आशंका है। निवेशकों को डर है कि महंगाई बढ़ने से आने वाले समय में कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है।
#3
अमेरिकी ब्याज दरों और ट्रेड डील की चिंता
अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा भी बाजार पर दबाव बना रही है।
ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशक शेयर बाजार के बजाय अमेरिकी बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता नहीं होने और अमेरिकी टैरिफ की चिंता से भी निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है।
इसका असर खासकर IT और निर्यात से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर पड़ रहा है।