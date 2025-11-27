शेयर बाजार: आज 14 महीने बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी 50, सेंसेक्स में भी तेजी
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज (27 नवंबर) रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स 14 महीने बाद अपने नए उच्चतम 26,295.55 पर पहुंच गया, जो सितंबर, 2024 के पिछले रिकॉर्ड को पार करता है। इसी तरह सेंसेक्स भी मजबूती दिखाते हुए 85,940.24 के 52-हफ्ते के उच्च्तम स्तर पर पहुंच गया, जो इसके अब तक के रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 38 अंक नीचे है।
बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी में तेजी जारी
बैंकिंग शेयरों की मजबूत खरीदारी के कारण बैंक निफ्टी ने भी शानदार बढत जारी रखी और 59,802.65 के नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त से इंडेक्स को मजबूत सपोर्ट मिला। सकारात्मक वैश्विक बाजार संकेतों और घरेलू निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण बैंकिंग सेक्टर में यह तेज बढ़त देखने को मिल रही है।
सेक्टर
किन सेक्टरों में बढ़त और कहां रही कमजोरी?
आज बाजार में सेक्टरों का रुख मिला-जुला रहा, पर कई अहम सेक्टरों ने अच्छी तेजी दिखाई। निफ्टी ऑटो, FMCG, मेटल्स और फार्मा इंडेक्स मजबूत बढ़त में रहे, जिससे बाजार को सहारा मिला। वहीं निफ्टी PSU बैंक, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और IT इंडेक्स गिरावट में रहे। निफ्टी 50 में बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को जैसे शेयर टॉप गेनर बने, जबकि कुछ शेयरों में कमजोरी देखने को मिली।
वजह
तेजी के पीछे ग्लोबल और घरेलू कारण
आज की तेजी ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के सकारात्मक संकेतों की वजह से देखने को मिली। एशियाई बाजारों में मजबूती, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और रूस-यूक्रेन शांति वार्ता की अटकलों ने वैश्विक माहौल को बेहतर बनाया। घरेलू स्तर पर बेहतर आर्थिक माहौल, त्योहारों के बाद भी मजबूत खपत और आने वाले दिनों में बेहतर अर्निंग्स की उम्मीद ने बाजार की रफ्तार को और बढ़ाया, जिससे निवेशकों का रुझान खरीदारी की ओर रहा।