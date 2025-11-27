बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और EPF के लिए कैसे करें नाॅमिनी पंजीकरण? जानिए ऑनलाइन तरीका 

आपका पैसा बैंक, म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) में से कहीं भी जमा हो, लेकिन सभी में नॉमिनी का पंजीकरण होना जरूरी है। अगर, खाताधारक या निवेशक बिना किसी नामित व्यक्ति के मर जाता है तो परिवार को पैसा पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अदालती आदेश प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। नॉमिनी पंजीकरण इस समस्या से छुटकारा दिलाता है। आइये जानते हैं इसका ऑनलाइन तरीका क्या है।

#1 बैंक खाते के लिए ऐसे करें नाॅमिनी पंजीकरण अधिकांश बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से नॉमिनी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लॉग-इन करने के बाद यह विकल्प आमतौर पर अकाउंट सर्विसेज या प्रोफाइल सेटिंग्स में दिखाई देता है। अकाउंट चुनने के बाद नामांकित व्यक्ति का नाम, रिश्ता और जन्मतिथि दर्ज करने के बाद एक OTP के साथ अनुरोध की पुष्टि करें। कुछ बैंक में डिजिटल फॉर्म जमा करने के बाद आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।

#2 म्यूचुअल फंड में कैसे जोड़ें नॉमिनी? म्यूचुअल फंड निवेशक AMC वेबसाइट्स, निवेश प्लेटफॉर्म या रजिस्ट्रार पोर्टल के माध्यम से नॉमिनी पंजीकरण कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन करने के बाद फोलियो का चयन, नॉमिनी विवरण भरना और पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल से जुड़े OTP सत्यापन के माध्यम से परिवर्तन को अधिकृत करना होता है। डीमैट अकाउंट में नामांकन के लिए NSDL और CDSL दोनों ने ऑनलाइन मॉड्यूल प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से निवेशक ई-साइन का उपयोग करके नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं।