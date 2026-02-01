बजट 2026 के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसक्स 1,900 अंक लुढ़का

संसद में बजट 2026 पेश होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:30 बजे सेंसेक्स करीब 1,900 अंक टूटकर 80,732 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 500 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और यह 520 अंक फिसलकर 24,898 तक आ गया। बजट से पहले बाजार में जो तेजी दिखी थी, वह पूरी तरह खत्म हो गई और निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई।

वजह ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली बनी बड़ी वजह आज शेयर बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली मानी जा रही है। बजट से पहले सेंसेक्स और निफ्टी ऊंचे स्तर तक पहुंचे थे। जैसे ही बजट भाषण शुरू हुआ, कई निवेशकों ने ऊंचे भाव पर तेजी से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। इससे अचानक बिकवाली बढ़ गई। खासकर बड़े शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिससे इंडेक्स तेजी से नीचे आ गया और बाजार की दिशा कमजोर हो गई।

असर बजट के दिन उतार-चढ़ाव का असर बजट वाले दिन शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव होना आम बात है। इस बार भी वही तस्वीर देखने को मिली। निवेशक बजट की घोषणाओं को लेकर साफ संकेत मिलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे-जैसे भाषण आगे बढ़ा, अनिश्चितता बढ़ती गई। इसी कारण ट्रेडिंग के दौरान बाजार कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता रहा। अंत में बिकवाली हावी हो गई और इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा।

