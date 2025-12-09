शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 436 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, PG एलेक्टरोप्लास्ट और दिल्लीवरी ने क्रमशः 13.76 फीसदी, 5.07 फीसदी और 4.33 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बंधन बैंक और अंबर एंटरप्राइज के शेयरों में भी क्रमशः 3.94 फीसदी और 3.59 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। एशियन पेंट्स, कोफोर्ज, BSE लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प और टेक महिंद्रा क्रमशः 4.52 फीसदी, 3.99 फीसदी, 3.06 फीसदी, 2.69 फीसदी और 1.90 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.77 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।