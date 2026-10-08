शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, 1,045 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI लोम्बार्ड और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने क्रमशः 4.19 फीसदी, 2.14 फीसदी और 1.68 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। SRF और मफसिस के शेयरों में भी क्रमशः 1.02 फीसदी और 0.63 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

अडाणी ग्रीन एनर्जी, जुबिलेंट फूड, आइनॉक्स विंड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और अडाणी एंटरप्राइज क्रमशः 7.88 फीसदी, 7.16 फीसदी, 6.96 फीसदी, 6.16 फीसदी और 5.81 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।