शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 429 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कल्याण ज्वेलर्स और एंजल वन ने क्रमशः 4.15 फीसदी, 4.03 फीसदी और 3.42 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनियन बैंक और KEI इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 2.80 फीसदी और 2.64 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

नालको, टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और AU स्मॉल फाइनेंस क्रमशः 4.73 फीसदी, 3.80 फीसदी, 3.56 फीसदी, 3.43 फीसदी और 3.18 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।