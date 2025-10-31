आज शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, सेंसेक्स 465 अंक लुढ़का और निफ्टी इतना फिसला

टॉप गेनर्स में आज यूनियन बैंक, भारत इलेक्ट्रिक और IDFC फर्स्ट बैंक ने क्रमशः 4.17 फीसदी, 4.16 फीसदी और 4.00 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अरबिंदो फार्मा और केनरा बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 3.30 फीसदी और 3.09 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। बंधन बैंक, मफसिस, FSN ई-कॉमर्स नायका, वरुण बेवरेजेज और IEX क्रमशः 8.30 फीसदी, 4.47 फीसदी, 3.48 फीसदी, 3.17 फीसदी और 3.13 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.49 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।