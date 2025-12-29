शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 345 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज HFCL, हुडको और कमिंस ने क्रमशः 5.24 फीसदी, 2.48 फीसदी और 1.89 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाटा स्टील और NCC के शेयरों में भी क्रमशः 1.73 फीसदी और 1.68 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। IRFC, रेल विकास, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एंजल वन और हिंद जिंक क्रमशः 5.56 फीसदी, 5.44 फीसदी, 3.84 फीसदी, 3.16 फीसदी और 2.94 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.43 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। CAC लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।