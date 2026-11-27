शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 989 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (27 नवंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 989 अंक की गिरावट के साथ 83,339.26 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 277 अंक फिसलकर 25,607.20 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 1 अंक की बढ़त के साथ 17,886.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सोलर इंडस्ट्रीज, एंजल वन और डाटा पैटर्न ने क्रमशः 6.58 फीसदी, 6.12 फीसदी और 4.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। भारत डायनमिक्स और मझगांव डॉक के शेयरों में भी क्रमशः 4.36 फीसदी और 4.02 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
हुंडई मोटर, श्रीराम फाइनेंस, SBI कार्ड, हैवेल्स इंडिया और जायडस लाइफ क्रमशः 4.71 फीसदी, 3.99 फीसदी, 3.46 फीसदी, 3.27 फीसदी और 3.12 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.53 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।