टॉप गेनर्स में आज सोलर इंडस्ट्रीज, एंजल वन और डाटा पैटर्न ने क्रमशः 6.58 फीसदी, 6.12 फीसदी और 4.39 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। भारत डायनमिक्स और मझगांव डॉक के शेयरों में भी क्रमशः 4.36 फीसदी और 4.02 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

हुंडई मोटर, श्रीराम फाइनेंस, SBI कार्ड, हैवेल्स इंडिया और जायडस लाइफ क्रमशः 4.71 फीसदी, 3.99 फीसदी, 3.46 फीसदी, 3.27 फीसदी और 3.12 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।