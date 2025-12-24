शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 116 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 116 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (24 दिसंबर) हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 116 अंक की गिरावट के साथ आज 85,408.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंक फिसलकर 26,142.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 141 अंकों की गिरावट के साथ 17,248.20 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज मणप्पुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस और नुवामा वेल्थ ने क्रमशः 6.60 फीसदी, 5.11 फीसदी और 4.72 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PNB हाउसिंग फाइनेंस और भारत डायनामिक्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.62 फीसदी और 3.37 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। HFCL, BSE लिमिटेड, कोफोर्ज, साईएन्ट और IEX क्रमशः 3.26 फीसदी, 2.54 फीसदी, 2.32 फीसदी, 2.16 फीसदी और 2.11 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.18 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।