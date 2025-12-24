शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 116 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज मणप्पुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस और नुवामा वेल्थ ने क्रमशः 6.60 फीसदी, 5.11 फीसदी और 4.72 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। PNB हाउसिंग फाइनेंस और भारत डायनामिक्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.62 फीसदी और 3.37 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। HFCL, BSE लिमिटेड, कोफोर्ज, साईएन्ट और IEX क्रमशः 3.26 फीसदी, 2.54 फीसदी, 2.32 फीसदी, 2.16 फीसदी और 2.11 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.18 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।