शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, 125 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, 125 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (23 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 125 अंक की गिरावट के साथ 73,123.83 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 87 अंक फिसलकर 22,600.00 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 344 अंक की गिरावट के साथ 16,066.40 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज इटरनल, श्री सीमेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल ने क्रमशः 3.97 फीसदी, 2.17 फीसदी और 1.65 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ONGC और एशियन पेंट्स के शेयरों में भी क्रमशः 1.11 फीसदी और 0.97 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
स्विगी, उज्जवन स्मॉल, अडाणी एनर्जी, अडाणी ग्रीन एनर्जी और बंधन बैंक क्रमशः 15.28 फीसदी, 6.28 फीसदी, 5.94 फीसदी, 5.76 फीसदी और 5.33 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.95 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।