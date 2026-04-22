शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 756 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 756 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (22 अप्रैल) हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 756 अंक की गिरावट के साथ आज 78,516.49 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198 अंक फिसलकर 24,378.10 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 4 अंकों की गिरावट के साथ 17,057.20 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज इंडियन रेवेन्यू, अडाणी एनर्जी और एसिड इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 8.99 फीसदी, 8.12 फीसदी और 6.44 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी पावर और मदरसन के शेयरों में भी क्रमशः 6.24 फीसदी और 5.66 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। HCL टेक, टाटा एलेक्सी, 360 वन WAM, परसिस्टेंट और कोफोर्ज क्रमशः 10.82 फीसदी, 6.20 फीसदी, 4.82 फीसदी, 4.81 फीसदी और 4.41 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.49 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।