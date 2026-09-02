शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद, 373 अंक टूटा सेंसेक्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:59 pm Sep 02, 202603:59 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (2 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 373 अंक की गिरावट के साथ 76,570.35 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914.45 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 128 अंक की गिरावट के साथ 18,120.20 अंक पर बंद हुआ।