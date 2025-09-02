शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 206 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का 

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 206 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (2 सितंबर) हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 206 अंक की गिरावट के साथ आज 80,157.88 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,579.90 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 35 अंकों की बढ़त के साथ 16,068.90 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सम्मान कैपिटल, रेल विकास और NMDC ने क्रमशः 11.11 फीसदी, 5.12 फीसदी और 4.57 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। नालको और डाबर इंडिया के शेयरों में भी क्रमशः 4.56 फीसदी और 4.00 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर, M&M, UPL और SBI कार्ड क्रमशः 2.97 फीसदी, 2.93 फीसदी, 2.44 फीसदी, 2.38 फीसदी और 2.15 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.05 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.23 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।