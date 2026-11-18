शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद, 500 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:20 pm Nov 18, 202605:20 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (18 नवंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 500 अंक की गिरावट के साथ 82,031.81 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक फिसलकर 25,227.95 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 237 अंक की गिरावट के साथ 17,583.65 अंक पर बंद हुआ।