सेंसेक्स 160 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार: 160 अंक टूटकर सेंसेक्स लाल निशान पर बंद, निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:09 pm May 15, 202604:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (15 मई) हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 160 अंक की गिरावट के साथ आज 75,237.99 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक फिसलकर 23,643.50 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 84 अंकों की गिरावट के साथ 17,273.15 अंक पर बंद हुआ।