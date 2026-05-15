शेयर बाजार: 160 अंक टूटकर सेंसेक्स लाल निशान पर बंद, निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार: 160 अंक टूटकर सेंसेक्स लाल निशान पर बंद, निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (15 मई) हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 160 अंक की गिरावट के साथ आज 75,237.99 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक फिसलकर 23,643.50 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 84 अंकों की गिरावट के साथ 17,273.15 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज TMPV, CG कंज्यूमर और सोलर इंडस्ट्रीज ने क्रमशः 5.25 फीसदी, 4.50 फीसदी और 3.89 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यूनाइटेड स्पिरिट्स और मदरसन के शेयरों में भी क्रमशः 3.79 फीसदी और 3.02 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मुथूट फाइनेंस, वोल्टास, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, हिंद जिंक और IOC क्रमशः 6.22 फीसदी, 4.86 फीसदी, 4.81 फीसदी, 4.70 फीसदी और 4.12 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.68 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में बढ़त दर्ज हुई है।