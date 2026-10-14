शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, 251 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

टॉप गेनर्स में आज JSW एनर्जी , टाटा एलेक्सी और अडाणी एनर्जी ने क्रमशः 6.07 फीसदी, 5.73 फीसदी और 4.99 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी पावर और PI इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी क्रमशः 4.94 फीसदी और 4.17 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

LIC हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस और डिविस लैब्स क्रमशः 4.79 फीसदी, 3.96 फीसदी, 3.94 फीसदी, 3.85 फीसदी और 3.32 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।