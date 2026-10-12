शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, 547 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:12 pm Oct 12, 202604:12 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (12 अक्टूबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 547 अंक की गिरावट के साथ 71,924.68 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 157 अंक फिसलकर 22,363.35 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 40 अंक की बढ़त के साथ 16,827.65 अंक पर बंद हुआ।