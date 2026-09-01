शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 12 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का

शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, 12 अंक टूटा सेंसेक्स और निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (1 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 12 अंक की गिरावट के साथ 76,944.28 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक फिसलकर 24,055.80 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 242 अंक की गिरावट के साथ 18,248.80 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज ITC, अडाणी ग्रीन एनर्जी और परसिस्टेंट ने क्रमशः 4.34 फीसदी, 4.12 फीसदी और 3.67 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल और अडाणी पोर्ट्स के शेयरों में भी क्रमशः 3.60 फीसदी और 3.41 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, वन 97 पेटीएम, कल्याण ज्वेलर्स और श्रीराम फाइनेंस क्रमशः 6.83 फीसदी, 5.82 फीसदी, 4.87 फीसदी, 4.66 फीसदी और 4.58 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.35 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार के S&P 500 में गिरावट दर्ज हुई है।