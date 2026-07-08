शेयर बाजार में बड़ी गिरावट

शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूबे, क्या है मंदी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:55 pm Jul 08, 202612:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर करीब 12:00 बजे सेंसेक्स 500 अंक लुढ़ककर 77,679 के आसपास कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 करीब 150 अंक टूटकर 24,248 पर पहुंच गया। इस गिरावट से BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण कुछ ही देर में करीब 2 लाख करोड़ रुपये घट गया। शुरुआती कारोबार में बैंकिंग, ऑटो, FMCG और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला।