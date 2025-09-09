शेयर बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 314 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

टॉप गेनर्स में आज इंफोसिस , टीटागढ़ और अंबर एंटरप्राइज ने क्रमशः 4.68 फीसदी, 3.81 फीसदी और 3.80 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ग्लेनमार्क और डॉ रेड्डीज लैब्स के शेयरों में भी क्रमशः 2.94 फीसदी और 2.92 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। FSN ईकॉमर्स नायका, वन 97 पेटीएम, भारत फोर्ज, सोना BLW और दिल्लीवरी क्रमशः 2.71 फीसदी, 2.65 फीसदी, 2.21 फीसदी, 2.20 फीसदी और 1.95 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना मंहगा होकर 1.08 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.24 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।