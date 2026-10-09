सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 879 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 288 अंक उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:09 pm Oct 09, 202604:09 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (9 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 879 अंक की बढ़त के साथ आज 72,472.33 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 288 अंक बढ़कर 22,520.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 255 अंकों की बढ़त के साथ 16,786.70 अंक पर बंद हुआ।