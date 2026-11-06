शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,718 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 493 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज यस बैंक, हैवेल्स इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 5.91 फीसदी, 5.61 फीसदी और 5.37 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। MCX इंडिया और ICICI बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 4.81 फीसदी और 4.75 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

एस्ट्रल लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन और डाटा पैटर्न क्रमशः 9.68 फीसदी, 6.45 फीसदी, 5.65 फीसदी, 5.63 फीसदी और 4.85 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।