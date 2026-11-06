शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,718 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 493 अंक उछला

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 1,718 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 493 अंक उछला
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (6 नवंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,718 अंक की बढ़त के साथ आज 81,028.02 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 493 अंक बढ़कर 25,030.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 57 अंकों की बढ़त के साथ 17,490.00 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज यस बैंक, हैवेल्स इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स ने क्रमशः 5.91 फीसदी, 5.61 फीसदी और 5.37 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। MCX इंडिया और ICICI बैंक के शेयरों में भी क्रमशः 4.81 फीसदी और 4.75 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
एस्ट्रल लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन और डाटा पैटर्न क्रमशः 9.68 फीसदी, 6.45 फीसदी, 5.65 फीसदी, 5.63 फीसदी और 4.85 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत में बढ़त
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है।
आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 1.81 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।
खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।