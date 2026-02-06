शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद

शेयर बाजार में आज बढ़त हुई दर्ज, सेंसेक्स 266 अंक चढ़कर हुआ बंद

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:16 pm Feb 06, 202604:16 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (6 फरवरी) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 266 अंक की बढ़त के साथ आज 83,580.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,693.70 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 61 अंक के बढ़त के साथ 17,023.30 अंक पर बंद हुआ।