शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 2,008 अंक चढ़कर हुआ बंद, निफ्टी भी 576 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज अशोक लेलैंड, उनो मिंडा और मोतीलाल ओसवाल ने क्रमशः 10.50 फीसदी, 9.55 फीसदी और 8.09 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बजाज फाइनेंस और निप्पॉन के शेयरों में भी क्रमशः 7.65 फीसदी और 7.63 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

PI इंडस्ट्रीज, कमिंस, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया और CG पावर क्रमशः 19.07 फीसदी, 11.97 फीसदी, 4.50 फीसदी, 4.00 फीसदी और 3.88 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।