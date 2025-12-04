शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 158 अंक ऊपर 

टॉप गेनर्स में आज पेट्रोनेट LNG, कोफोर्ज और CAMS ने क्रमशः 4.54 फीसदी, 2.81 फीसदी और 2.52 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। HFCL और एस्ट्रल लिमिटेड के शेयरों में भी क्रमशः 2.43 फीसदी और 2.21 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। हिटाची एनर्जी, कायन्स टेक, बायोकॉन, अंबर इंटरप्राइज और सुजलॉन एनर्जी क्रमशः 7.57 फीसदी, 6.20 फीसदी, 5.21 फीसदी, 3.94 फीसदी और 3.18 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.27 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.75 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।